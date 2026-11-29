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Un puternic incendiu a afectat locuința unei familii din localitatea Bogdănești în seara de 28 noiembrie. Forțele de intervenție au fost solicitate în ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Bacău în jurul orei 20:30. Au intervenit militarii din cadrul Detașamentului de pompieri Onești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

La ajungerea pompierilor militari, salvatorii au constatat că flăcările cuprinseseră mai multe anexe din aceeași gospodărie. Până la finalul misiunii care a durat aproximativ 3 ore au ars anexe gospodărești pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Cercetările ulterioare au stabilit că incendiul a fost provocat de foc deschis în spații deschise.

FOTO ISU Bacău