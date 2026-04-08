Bacău. Incendiu devastator în Mărgineni. Casă, garaj și anexe distruse de flăcări

de Popa Denisa

Un incendiu puternic a izbucnit marți, 7 aprilie, la o locuință din comuna Mărgineni, satul Podiș, județul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, la fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, care au acționat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar și cu o autofreză. În sprijin a fost solicitat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Flăcările au fost localizate în scurt timp, iar pompierii au continuat intervenția pentru lichidarea incendiului și eliminarea oricărui risc. Focul a afectat o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, fiind cuprinse locuința, un garaj și o anexă gospodărească.
Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Foto: ISU Bacău

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
