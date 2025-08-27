Pompierii băcăuani au intervenit miercuri, 27 august, la două incendii de amploare: primul dintre acestea a avut loc în comuna Agăș, cel de-al doilea la Răcăciuni.

În primul caz, locuința unei femei în vârstă de 75 de ani, din satul Goioasa, comuna Agăș, a luat foc, proprietara fiind surprinsă în interior.

La sosirea forțelor de intervenție de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, flăcările cuprinseseră o suprafață de aproximativ 200 de mp. Femeia a suferit arsuri de gradul I la față și la mâini, fiind transportată de urgență la spital.

„Pentru gestionarea situației au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), două autospeciale pentru intervenție și comandă (APIC) și o ambulanță SMURD, încadrate cu 14 pompieri militari.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 200 mp, afectând locuința si anexe gospodărești.

Incendiul a fost localizat, iar în prezent se desfășoară operațiuni pentru lichidarea și îndepărtarea efectelor negative.

La fața locului a fost direcționată și o ambulanță SAJ, pentru acordarea îngrijirilor medicale unei persoane care a suferit arsuri de gradul I la nivelul membrelor superioare și feței. Victima, o femeie, in vârstă de aproximativ 75 de ani, a fost preluată de echipajul SAJ și transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate”, a precizat ISU Bacău

Două case și anexe cu o suprafață de 500 mp cuprinse de flăcări

Două case și anexele gospodărești ale acestora ardeau generalizat, miercuri, 27 august, în jurul orei 16:00, în satul Fundu Răcăciuni din comuna Răcăciuni, județul Bacău. Suprafața pe care se întindeau flăcările este foarte mare, aproximativ 500 de mp, motiv pentru care la fața locului au fost trimise importante forțe de intervenție. Din fericire, nimeni nu a fost surprins în interior, nu sunt victime.

„În acest moment, 18 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mr. CONSTANTIN ENE al Județului Bacău acționează pentru lichdarea unui incendiu ce se manifestă la două case de locuit și anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 500 mp, în comuna Răcăciuni, sat Fundu Răcăciuni.

Pentru gestionarea situației s-a intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă(ASAS), 1 SMURD, 1 autospeciala de prima intervenție și comandă ( APIC).

Incendiul este localizat.

Nu sunt victime.

Intervenția este în desfășurare”, a transmis ISU Bacău.

Angela Croitoru

Foto: ISU Bacău