Bacău. Grav accident la Onești – o femeie și-a pierdut viața

Un grav accident de circulație soldat cu trei răniți și o persoană decedată a avut loc pe 27 august în municipiul Onești (amănunte aici ). Evenimentul a fost anunțat în jurul amiezii prin apel la numărul unic de urgență 112, salvatorii fiind solicitați pe strada Calea Bacăului, în urma impactului în care au fost implicate trei autoturisme. Din cei cinci ocupanți ai vehiculelor, doi au rămas încarcerați, unul fiind inconștient.

A intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD EPA, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SAJ. „Din totalul celor cinci persoane implicate în eveniment, trei au fost preluate de echipajele medicale și transportate la CPU Onești, în vederea acordării îngrijirilor medicale, în timp ce o persoană a refuzat transportul la spital. Din nefericire, în cazul uneia dintre victime, o femeie, a fost declarat decesul, aceasta prezentând leziuni incompatibile cu viața. La acest moment, circulația rutieră pe DN 11 este în continuare blocată”, anunță ISU Bacău. Polițiștii rutieri vor stabili cauzele și condițiile în care a avut loc accidentul fatal.

FOTO ISU Bacău