ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Bacău

Bacău. Grav accident la Onești – o femeie și-a pierdut viața

de Sofronia Gabi

Un grav accident de circulație soldat cu trei răniți și o persoană decedată a avut loc pe 27 august în municipiul Onești (amănunte aici ). Evenimentul a fost anunțat în jurul amiezii prin apel la numărul unic de urgență 112, salvatorii fiind solicitați pe strada Calea Bacăului, în urma impactului în care au fost implicate trei autoturisme. Din cei cinci ocupanți ai vehiculelor, doi au rămas încarcerați, unul fiind inconștient.

Bacău. Grav accident la Onești – o femeie și-a pierdut viața

A intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD EPA, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SAJ. „Din totalul celor cinci persoane implicate în eveniment, trei au fost preluate de echipajele medicale și transportate la CPU Onești, în vederea acordării îngrijirilor medicale, în timp ce o persoană a refuzat transportul la spital. Din nefericire, în cazul uneia dintre victime, o femeie, a fost declarat decesul, aceasta prezentând leziuni incompatibile cu viața. La acest moment, circulația rutieră pe DN 11 este în continuare blocată”, anunță ISU Bacău. Polițiștii rutieri vor stabili cauzele și condițiile în care a avut loc accidentul fatal.

FOTO ISU Bacău

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Campioana nu mai vine la Piatra Neamț! În Cupa României, FC Bacău-U Craiova se joacă pe arena de la Ruși-Ciutea
Campioana nu mai vine la Piatra Neamț! În Cupa României, FC Bacău-U Craiova se joacă pe arena de la Ruși-Ciutea
Articolul următor
Bărbat reținut pentru distrugere și încălcarea ordinului de protecție
Neamț: Reținut după ce și-ar fi agresat și amenințat concubina

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Neamț: Șofer prins băut după ce ar fi provocat un accident și a plecat de la locul faptei

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din...
INFRACȚIONAL

Neamț: Reținut după ce și-ar fi agresat și amenințat concubina

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din...
SPORT

Campioana nu mai vine la Piatra Neamț! În Cupa României, FC Bacău-U Craiova se joacă pe arena de la Ruși-Ciutea

Disputa dintre divizionara secundă FC Bacău și Universitatea Craiova,...
SOCIAL

ONG-uri pot primi o finanțare de până la 600.000 euro pe proiecte  de clustere de inovare

ADR Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru...
ACTUALITATE

Accident rutier la Târgu-Neamț – un autoturism s-a răsturnat pe cupolă iar șoferul a rămas încarcerat

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane...

Categorii