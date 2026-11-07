Bacău. Fraudă cu bilete de călătorie pentru pensionari – prejudiciul depășește 10 milioane de lei

Trei femei din Bacău au fost reținute în cadrul Operațiunii JUPITER, acestea fiind acuzate că au fraudat bugetul de stat cu aproape 10 milioane de lei. Pentru dovedirea activității infracționale au avut loc 7 percheziții la sediul unui agent economic și la locuințele unor persoane fizice (amănunte aici ). Conform datelor oficiale faptele au avut loc în perioada iulie 2022 – ianuarie 2026. În cauză sunt acuze de obținere ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată, sub forma autoratului, respectiv a complicității.

„În perioada iulie 2022 – ianuarie 2026 (aferent unui număr de 41 de luni active de raportare din intervalul iulie 2022 – decembrie 2025), o societatea comercială de transport rutier interjudețean de persoane (inculpată persoană juridică M.T. S.R.L.), în realizarea obiectului de activitate, prin asociatul unic și administratorul statutar, inculpata B.A.E., a inițiat, coordonat și pus în aplicare, în baza aceleiași rezoluții infracționale, un mecanism fraudulos de eludare a dispozițiilor Legii nr. 147/2000 si ale H.G. nr. 2403/2004 privind acordarea reducerilor de 50% la transportul rutier interjudețean pentru pensionari;

– acționând în modalitatea autoratului și cu intenție directă calificată prin scop, inculpata B.A.E. (în numele și în interesul inculpatei persoană juridică) a falsificat prin contrafacere –

direct sau prin persoane interpuse, folosind echipamente de imprimare laser și inkjet pe suport de hârtie neconform, lipsit de elemente de siguranță, urmată de completarea olografă în serie a unor date de călătorie și CNP-uri fictive sau neeligibile – un număr de 157.580 de cupoane talon detașabile pentru călătoria pensionarilor cu reducere de 50%, tichete asimilate înscrisurilor oficiale emise sub autoritatea Casei Naționale de Pensii Publice”, conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Firma de transport, prin administrator au întocmit acte pentru curse fictive, operațiuni ilicite la care a contribuit și o fostă salariată. „Prin aceste activități a fost cauzat bugetului de stat (prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii) un prejudiciu total cert în cuantum de 11.685.840,61 lei, compus din 9.793.260,00 lei debit principal nerecuperat și 1.892.580,61 lei obligații bugetare accesorii (calculate până la data de 04.11.2026), la care se adaugă accesoriile legale care curg în continuare până la recuperarea integrală a debitului principal”, mai arată sursa citată.

Una dintre acuzate a fost prezentată la instanță cu propunere de arestare, dispunându-se arestul la domiciliu, iar celelalte două sunt sub control judiciar, una pe cauțiune de 30.000 lei.