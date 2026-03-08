Bacău. Foc devastator de la un scurtcircuit

Un puternic incendiu a afectat o gospodărie din localitatea Racova, județul Bacău, iar din cauza unui scurtcircuit au ars mai multe bunuri, iar câteva animale au murit carbonizate. Alarma a fost dată pe 7 martie, după amiază, iar printr-un apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Bacău în jurul orei 18:00, s-a anunțat că arde o fânărie. Au plecat la drum pompierii militari cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Buhuși.

La ajungerea salvatorilor incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 550 de metri pătrați și au ars mai multe anexe gospodărești și adăposturi pentru animale, cinci bovine fiind găsite decedate. Pagubele materiale sunt considerabile. La final militarii au cercetat pentru a stabili de la ce a pornit incendiul. „Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuit electric”, anunță ISU Bacău,

FOTO ISU Bacău