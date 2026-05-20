Bacău. Flagrant și percheziții pentru furt de combustibil – doi bărbați au fost reținuți

de Sofronia Gabi

Doi bărbați, de 52 și 53 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au fost prinși în flagrant pe când sustrăgeau combustibil. S-a întâmplat pe 19 mai, când anchetatorii din cadrul Poliției municipiului Moinești – Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, au documentat activitatea infracțională a suspecților cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. În aceeași zi au fost puse în executare cinci mandate de percheziție.

Ieri, 19 mai, polițiștii din Moinești au organizat o activitate de prindere în flagrant delict a doi bărbați, de 52 și 53 de ani, care, după ce ar fi parcat auto-cisterna în curtea unui depozit din comuna Hemeiuș, ar fi sustras din cisternă aproximativ 80 de litri de produs petrolier. Ulterior activității de prindere în flagrant, au fost puse în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Moinești”, anunță IPJ Bacău.

În urma descinderilor imobiliare din comunele Scorțeni și Helegiu, au fost descoperite și ridicate două telefoane mobile, mai multe înscrisuri, recipiente din plastic ce conțineau lichid cu miros specific produselor petroliere, precum și mai multe dispozitive confecționate artizanal ce ar fi fost folosite pentru extragerea carburantului din autocisternă. Totodată, polițiștii au pus în executare două mandate de aducere la sediul Poliției municipiului Moinești în vederea audierii. „Din cercetări s-a stabilit că, doi bărbați, de 52 și 53 de ani, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, ar fi sustras produse petroliere, respectiv 2.300 de litri de produse petroliere finite, de aproximativ 21.000 de lei, din cantitățile transportate înainte de livrare către stațiile de distribuție a carburanților din rețeaua unui operator economic”, mai arată sursa citată.

În baza probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Moinești au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, a celor doi bărbați. Aceștia au fost escortați și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bacău.

FOTO – VIDEO IPJ Bacău

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
