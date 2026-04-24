Bacău Filtre rutiere pe “șoseaua morții”, DN 2 – E 85 și în județul Bacău!

de Croitoru Angela

Bacău Filtre rutiere pe “șoseaua morții”, DN 2 – E 85 și în județul Bacău!Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Bacău organizează filtre rutiere pe drumurile publice din județ, care fac parte din tronsonul DN2-E85. Pe aceste șosele, pe parcursul anului trecut, 34 de persoane și- au pierdut viața, 349 de accidente rutiere au avut loc, soldate cu un număr total de 612 victime, potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română.

“Astăzi, 24 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor desfășura acțiuni pe DN2-E85, pentru creșterea siguranței pe drumurile publice, în intervalul orar 13:00 – 17:00. La activități vor participa și reprezentanții Registrului Auto Român Bacău pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor. Recomandări către conducătorii auto:

* Adaptați viteza la condițiile de drum și trafic.

* Păstrați distanța regulamentară față de vehiculul din față

* Acordați prioritate tuturor participanților la trafic și asigurați-vă corect la schimbarea direcției de mers

* Evitați orice distragere a atenției, inclusiv folosirea telefonului mobil în timpul conducerii.

Respectarea regulilor de circulație poate salva vieți. Condu ceți responsabil!”, transmit reprezentanții IPJ Bacău, într-un comunicat de presă.

Acțiuni similare au loc, în paralel și în județul Neamț și în alte județe din regiunea de nord-est a țării.

Angela Croitoru

Foto: IPJ Bacău

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Acțiune a poliției pe DN2. Controale pentru reducerea accidentelor
Trafic blocat. Autotren răsturnat pe DN 15D, în Gâdinți

