Adelina Mihaela Orel, în vârstă de 7 ani, din comuna Livezi, județul Bacău este căutată de familie și de polițiști.

Fetița a plecat de acasă marți, 12 august, în jurul orei 11:00 și nu a mai revenit. Părinții au apelat la ajutorul oamenilor legii pentru a o găsi și readuce în sânul familiei.

“SEMNALMENTE: 1,10 m înălțime, constituție atletică, ochi căprui, față rotundă, păr blond, lung.

Cetățenii care pot furniza informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Poliția Municipiului Onești, tel. 0234.313222, Dispecerat IPJ Bacău, tel 0234.202000 sau să apeleze 112”, precizează IPJ Bacău.

A.C.