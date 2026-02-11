Bacău. Femeie reținută după ce a înșelat bătrâne cu vânzări false de pește și pui la domiciliu

O femeie de 47 de ani, din județul Galați, a fost reținută de polițiștii din Comănești, fiind acuzată că ar fi înșelat mai multe persoane vârstnice prin vânzarea de produse alimentare prezentate în mod fals. Potrivit anchetatorilor, cazul a ieșit la iveală pe 10 februarie, după ce o femeie de 83 de ani din Comănești a sesizat Poliția că a fost păgubită în urma unei tranzacții la domiciliu. O persoană necunoscută s-ar fi prezentat drept vecină de bloc și i-ar fi oferit spre vânzare pește și carne de pui, solicitând suma de 850 de lei. După plecarea acesteia, bătrâna a verificat sacoșele și a constatat că produsele erau de alte specii decât cele promise și în cantități mai mici. În urma verificărilor, polițiștii au identificat un autoturism în care se aflau doi bărbați, de 45 și 47 de ani, ambii din județul Galați. În apropierea mașinii a fost găsită și o femeie de 47 de ani, având asupra sa sacoșe cu carne de pui și pește.

„La controlul autoturismului, în portbagaj a fost identificată cantitatea de 70 de kg de peşte, diverse specii şi 20 de kg de carne de pui. În apropierea autoturismului a fost identificată şi o femeie de 47 de ani, din județul Galaţi, care avea asupra sa o sacoşă ce conţinea cantitatea de 7 kg de carne de pui şi 18 kg de peşte. Toți trei au fost conduşi la sediul Poliţiei Comăneşti pentru continuarea cercetărilor. Cantitatea totală de 90 de kg de peşte şi 45 de kg de carne de pui a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor şi a fost predată reprezentanţilor DSVSA Bacău”, au declarat reprezentanții IPJ Bacău.

Cercetările au arătat că aceeași femeie ar fi înșelat și o altă localnică, în vârstă de 71 de ani, printr-o metodă similară, provocând un prejudiciu estimat la aproximativ 1300 de lei. Toate cele trei persoane au fost conduse la sediul Poliției Comănești pentru audieri.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Foto: IPJ Bacău