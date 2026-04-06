Bacău: fără card nu mai arunci gunoiul. Noile eco-insule devin funcționale în tot orașul

Sistemul de colectare a deșeurilor din municipiul Bacău intră, de astăzi, într-o nouă etapă: cele 200 de eco-insule finanțate prin PNRR devin complet operaționale, iar accesul la pubele este condiționat de utilizarea unui card sau a unei aplicații mobile.

Schimbarea aduce un control strict asupra modului în care este aruncat gunoiul. Fără cartelă sau acces digital activat, trapele containerelor rămân blocate. Fiecare apartament are alocat un card unic, distribuit prin asociațiile de proprietari, iar cei care nu au intrat încă în posesia lui sunt nevoiți să îl solicite urgent.

Alternativ, utilizatorii pot opta pentru varianta digitală, prin aplicația Techbolide, însă activarea presupune parcurgerea unor pași administrativi, inclusiv obținerea unei chei de securitate de pe platforma municipalității.

Autoritățile susțin că noul sistem va elimina mirosurile neplăcute, accesul neautorizat și depozitările haotice. În același timp, vine și cu reguli mai stricte: eco-insulele sunt monitorizate, iar abandonarea deșeurilor lângă containere este sancționată.

Vechile pubele și clopotele de colectare vor mai rămâne o perioadă în teren, însă doar temporar, până la finalizarea tranziției.

Pentru un oraș curat, vă rugăm să utilizați responsabil noile eco-insule și să ne sesizați cazurile de vandalism sau abandonarea deșeurilor”, transmit reprezentanții administrației locale.

