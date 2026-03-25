ACTUALITATEBACĂU

Bacău. Explozie urmată de incendiu într-un apartament. 22 de persoane au fost evacuate

de Popa Denisa

O explozie urmată de un incendiu a avut loc în data de 25 martie, într-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de pe strada Pictor Aman, din municipiul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, la fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, au fost anunțate și echipele DelGaz Grid, pentru verificarea rețelelor de gaz și energie.

În urma incidentului, 22 de persoane, 17 adulți și 5 copii, au fost evacuate în siguranță din clădire. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, prezentând simptome de intoxicație cu fum și arsuri minore. Acestea au fost evaluate la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

Autoritățile precizează că alte locuințe nu au fost afectate de explozie și incendiu. Flăcările au fost lichidate, iar pompierii continuă intervenția.

ISU Bacău

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Articolul următor
Ultima ora

Stiri fierbinti

POLITICA

INFRACȚIONAL

ECONOMIE

SOCIAL

Categorii