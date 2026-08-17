Bacău. Dublu omor la Comănești – un bărbat și-a ucis soția și cumnata

O dublă crimă a avut pe 17 august în orașul Comănești din județul Bacău. Oamenii legii au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 08:00, anunțându-se că un localnic de 66 de ani și-ar fi înjunghiat soția și cumnata. Fapta a avut loc în imobilul în care locuiau cei trei. La locul indicat de apelant s-a deplasat o echipă de cercetare, formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și criminaliști, condusă de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

„Din primele cercetări a reieșit faptul că bărbatul, de 66 de ani, și-ar fi înjunghiat soția, de 67 de ani, și cumnata, de 63 de ani, ulterior încercând să își pună capăt zilelor. Cele două femei au fost găsite decedate, iar bărbatul a fost preluat de un echipaj medical, sub supravegherea polițiștilor, și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, anunță IPJ Bacău.

În urma verificărilor efectuate în evidențele Poliției, persoanele implicate nu figurează cu istoric în ceea ce privește violența domestică. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru comiterea infracțiunii de omor calificat.

(G. S.)