Bacău. Două pistoale cu aer comprimat, descoperite în urma unor percheziții

Două pistoale cu aer comprimat și aproximativ 1700 de bile metalice au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții domiciliare efectuate în județul Bacău, în cadrul Operațiunii JUPITER.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au pus în executare două mandate de percheziție la locuințele a doi bărbați, în vârstă de 28 și 52 de ani, bănuiți că ar fi deținut ilegal arme neletale supuse autorizării.

„În urma perchezițiilor, la locuința bărbatului de 52 de ani, polițiștii au descoperit un pistol cu aer comprimat, neletal, supus autorizării, precum și aproximativ 1.500 de bile metalice, supuse autorizării. De asemenea, la locuința tânărului de 28 de ani, a fost descoperit un pistol cu aer comprimat, neletal, supus autorizării, și aproximativ 200 de bile metalice, supuse autorizării. Din verificările efectuate a reieșit faptul că armele și muniția aferentă ar fi fost procurate de către cei în cauză, în cursul anului 2025, din mediul online, de pe un site de profil”, au transmis reprezentanții IPJ Bacău.

Toate bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. În acest caz au fost întocmite două dosare penale pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Foto-video: IPJ Bacău