ACTUALITATEBACĂUSOCIAL

Bacău. Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu. Casa și trei anexe au fost distruse de flăcări

de Popa Denisa

Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu devastator care a cuprins o gospodărie din comuna Letea Veche, județul Bacău, în noaptea de 12 februarie. Flăcările au mistuit locuința și mai multe anexe, intervenția pompierilor fiind una contracronometru, însă pentru victime nu s-a mai putut face nimic.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 02:26, incendiul fiind semnalat la o gospodărie situată pe strada Alexandru Ioan Cuza. La fața locului au fost mobilizate de echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent cu flăcări și cu degajări mari de fum la nivelul locuinței și al anexelor. Concomitent cu acțiunea de stingere a incendiului au fost constituite echipe de căutare salvare pentru identificarea eventualelor victime. Din păcate, pompierii au identificat două persoane decedate în interiorul unei anexe gospodărești. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 86 de ani și o femeie în vârstă de 83 de ani”, au declarat reprezentanții ISU Bacău.

Incendiul a provocat distrugeri majore, flăcările afectând casa de locuit și trei anexe gospodărești, pe o suprafață totală de aproximativ 200 de metri pătrați.

Cauza probabilă a izbucnirii focului ar fi jarul sau scânteile provenite de la sistemele de încălzire.

Bacău. Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu. Casa și trei anexe au fost distruse de flăcări

Foto: ISU Bacău

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Expoziție de grafică, pictură și fotografie Ștefan Leonte la Muzeul de Artă Roman

Ultima ora

ACTUALITATE

Expoziție de grafică, pictură și fotografie Ștefan Leonte la Muzeul de Artă Roman

Muzeul de Artă Roman găzduiește o nouă expoziție personală...
Sănătate Neamţ

Important pentru pacienți – statul decontează a doua opinie medicală

Persoanele care au probleme de sănătate trebuie să știe...
ADMINISTRAȚIE

Nereguli grave în acordarea ajutoarelor pentru încălzire la Primăria Comunei Horgești, județul Bacău

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a dispus...
ACTUALITATE

Bacău. Femeie reținută după ce a înșelat bătrâne cu vânzări false de pește și pui la domiciliu

O femeie de 47 de ani, din județul Galați,...
SPORT

Baraj pentru promovarea în Liga a treia: Bacău vs Vaslui

La sediul Federației Române de Fotbal a avut loc...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale