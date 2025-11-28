Bacău. Două persoane au murit în urma unui accident dintre un TIR și un autoturism

Două persoane și-au pierdut viața într-un grav accident produs joi, 27 noiembrie, în localitatea Coțofănești, după ce un autoturism a fost izbit puternic de un TIR. Forțe ale Detașamentului de Pompieri Onești și ale Secției de Pompieri Adjud au intervenit pentru salvarea victimelor.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, la sosirea echipajelor, salvatorii au găsit trei persoane încarcerate în autoturismul grav avariat, în timp ce alte două reușiseră să se autoevacueze. În total, incidentul s-a soldat cu cinci victime, dintre care două au decedat, un minor de aproximativ 15 ani, găsit cu leziuni incompatibile cu viața, și o femeie de 63 de ani, care nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Celelalte trei victime au fost găsite conștiente. Un minor în vârstă de aproximativ 15 ani nu a necesitat îngrijiri medicale. Un bărbat de 36 de ani a fost transportat la CPU Onești de o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, iar un bărbat de 63 de ani a fost preluat de echipajul SMURD Adjud și dus la CPU Adjud.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate autospeciale de stingere, echipaje cu modul de descarcerare, ambulanțe SMURD din Onești și Adjud, precum și trei ambulanțe SAJ. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii tragicului accident.

Foto: ISU Bacău