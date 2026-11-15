Bacău. Două locuințe în flăcări, la Onești. Pompierii intervin cu patru autospeciale de stingere

Pompierii militari au fost solicitați să intervină astăzi, 15 noiembrie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două case de locuit, situate în municipiul Onești, pe strada Aleea Zoo.

La fața locului acționează patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. Dintr-o anexă au fost evacuate două persoane, un adult și un minor.

Până la acest moment nu au fost raportate victime. Misiunea este în dinamică. La ora 13.42, reprezentanții ISU Bacău au anunțat că flăcările erau localizate, intervennindu-se pentru lichidarea lor.

Dan Sofronia

FOTO: ISU Bacău