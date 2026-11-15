Bacău. Două locuințe în flăcări, la Onești. Pompierii intervin cu patru autospeciale de stingere
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Bacău. Două locuințe în flăcări, la Onești. Pompierii intervin cu patru autospeciale de stingere

Sofronia Dan
de Sofronia Dan

Pompierii militari au fost solicitați să intervină astăzi, 15 noiembrie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două case de locuit, situate în municipiul Onești, pe strada Aleea Zoo.Bacău. Două locuințe în flăcări, la Onești. Pompierii intervin cu patru autospeciale de stingere

La fața locului acționează patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. Dintr-o anexă au fost evacuate două persoane, un adult și un minor.Bacău. Două locuințe în flăcări, la Onești. Pompierii intervin cu patru autospeciale de stingere

Până la acest moment nu au fost raportate victime. Misiunea este în dinamică. La ora 13.42, reprezentanții ISU Bacău au anunțat că flăcările erau localizate, intervennindu-se pentru lichidarea lor.

Dan Sofronia

FOTO: ISU Bacău

Autor:

Sofronia Dan
Sofronia Danhttp://zch.ro
Reporter cu 30 de ani de experiență, lucrează în mass-media din 1996, debutând la Monitorul de Neamț. A mai scris pentru cotidianele Evenimentul Zilei București și Adevărul. De câteva luni își desfășoară activitatea la Mesagerul de Neamț și Zch.ro. Este specializat în domeniile politică, administrație, social/actualitate, justiție, eveniment, sport.
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