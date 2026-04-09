Bacău. Două case cuprinse de flăcări în Asău. Intervenție în forță a pompierilor

Intervenție contracronometru joi seara, 8 aprilie, în comuna Asău, unde două locuințe au fost cuprinse de flăcări.

Potrivit datelor transmise de ISU Bacău, echipajele de pompieri au ajuns rapid la fața locului, intervenind cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La sosire, aceștia au constatat că incendiul se manifesta violent, afectând o suprafață de aproximativ 160 de metri pătrați.

Focul a fost localizat în scurt timp, evitându-se extinderea la alte gospodării.

Primele indicii arată că incendiul ar fi pornit de la jar căzut din sistemele de încălzire, un risc frecvent în sezonul rece.

