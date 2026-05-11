Bacău. Două accidente grave produse unul după altul. Un bărbat și-a pierdut viața

Două accidente grave au avut loc în ultimele ore în județul Bacău, în comunele Ștefan cel Mare și Cașin. În urma primului eveniment, un bărbat de aproximativ 65 de ani și-a pierdut viața, iar în cel de-al doilea accident, două persoane au fost transportate la spital după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil.

Primul accident s-a produs în după-amiaza zilei de 10 mai, în comuna Ștefan cel Mare, satul Rădeana, unde două autoturisme s-au ciocnit violent. La fața locului au intervenit pompierii militari băcăuani cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma impactului, două persoane au fost rănite. Una dintre victime, conștientă, a suferit un atac de panică, în timp ce cea de-a doua a fost găsită în stop cardio-respirator.

„Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani, nu a răspuns manevrelor efectuate, fiind declarat decesul acesteia”, au transmis reprezentanții IPJ Bacău.

Al doilea accident a avut loc în noaptea de 10 mai, în comuna Cașin, satul Cașin. Un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit un stâlp, după care a ricoșat într-un gard.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. „Una dintre victime, aflată în stare semiconștientă și prezentând multiple traumatisme, a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Cea de-a doua victimă se afla încarcerată în stare conștientă. Aceasta a fost descarcerată de către pompieri cu accesoriile din dotare, fiind ulterior transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău”, potrivit ISU Bacău.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii celor două accidente.

