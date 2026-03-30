Bacău. Doi tineri anchetați după ce au încercat să inducă în eroare polițiștii în urma unui accident

Doi tineri sunt anchetați de polițiști după ce au încercat să ascundă cine se afla, de fapt, la volanul unei mașini implicate într-un accident produs în Onești.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, incidentul a avut loc în seara de 28 martie, în jurul orei 23:00, când polițiștii au fost alertați prin 112 cu privire la un accident soldat cu pagube materiale, în parcarea unui magazin de pe strada Cireșoaiei.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat un tânăr de 18 ani, din Dărmănești, care le-a spus că el ar fi condus autoturismul implicat în accident.

Verificările ulterioare au scos însă la iveală o altă realitate. Polițiștii au stabilit că, în fapt, la volan s-ar fi aflat o tânără de 17 ani, din comuna Cașin. Aceasta ar fi pierdut controlul direcției și ar fi intrat cu mașina în ușile culisante ale magazinului.

Mai mult, s-a constatat că adolescenta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, tânărul de 18 ani i-ar fi încredințat mașina, deși știa că aceasta nu are dreptul de a conduce.

Pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru conducerea unui autovehicul fără permis și încredințarea unui vehicul unei persoane fără permis de conducere.

