Bacău. Doi bărbați au fost arestați preventiv pentru trafic de canabis, iar o femeie a fost plasată în arest la domiciliu

Trei persoane, doi bărbați și o femeie, sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri pentru consum propriu, fără drept. Cei doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar femeia a fost plasată în arest la domiciliu.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre bărbați, în vârstă de 30 de ani, ar fi vândut în mod repetat canabis în județul Bacău, în perioada iunie 2025 – octombrie 2026. Acesta ar fi procurat și deținut diferite cantități de droguri, pe care le-ar fi comercializat cu sume cuprinse între 300 și 700 de lei.

Femeia cercetată ar fi sprijinit activitatea acestuia, permițând depozitarea drogurilor în locuința comună. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi cunoscut activitatea bărbatului și ar fi primit în mod constant canabis pentru consum propriu.

În același dosar, un alt bărbat, de 34 de ani, este cercetat după ce ar fi procurat și deținut canabis atât pentru vânzare, cât și pentru consum personal, fără drept.

Potrivit IPJ Bacău: „Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate mai multe cantități de droguri de risc, iar în contextul perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost găsite și ridicate mai multe pungi și recipiente conținând canabis, 62 de pachețele conținând drog de risc, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă. La data de 20 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea celor 3 persoane. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a dispus arestarea preventivă a celor 2 bărbați și măsura arestului la domiciliu față de femeie, pentru 30 de zile”.

Cercetările au fost efectuate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Bacău, cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și al jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

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Foto: IPJ Bacău