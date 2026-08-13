Bacău. Dezastru ecologic pe albia râului Siret – exploatări ilegale și depozitări masive de deșeuri

Au fost descoperite „exploatări ilegale, depozitări masive de deșeuri și balastiere active sau abandonate care funcționează în afara legii”, în zona protejată a albiei râului Siret din județul Bacău, potrivit inspectorilor Comisariatul Județean Bacău din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

Exploatări „clandestine de agregate minerale” făcute „în zona satelor Cornești și Cotu Grosului (comuna Filipești)” au devastat peste „2.000 de metri pătrați din malul drept al râului Siret”. În urma controalelor, inspectorii au aplicat sancțiuni și urmează să sesizeze organele de cercetare penală pentru infracțiunea de furt.

Perimetrul inspectat prezintă semne de excavări haotice făcute „fără nicio formă de reglementare, autorizare sau aviz de mediu”, relatează Mesagerul de Bacău. Mai mult, toată zona este izolată și blocată în mod abuziv prin bariere improvizate. Au fost găsite, de asemenea, o instalație dezafectată și un depozit ilegal de agregate care au fost abandonate acolo. În urma investigațiilor inițiale, s-a descoperit că inculpatul ar fi fost un agent economic local care „nu desfășura activități în mod oficial” în acea zonă, ceea ce înseamnă că opera în mod clandestin și că a încercat să își șteargă urmele.

Garda de Mediu Bacău a transmis că patrimoniul natural „nu este la dispoziția nimănui pentru a fi prădat” și că toate probele obținute de comisarii instituției „vor fi puse la dispoziția anchetatorilor pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor vinovați”. De asemenea, instituția a avertizat că „acțiunile de control pe cursul Siretului și al Bistriței vor continua în regim permanent”, respectiv că va aplica „o politică de „toleranță zero” față de balastierele ilegale care distrug habitatele naturale și pun în pericol structura malurilor”.

Inculpaților (coordonatorii utilajelor și proprietarii logistici) li se va deschide dosar penal deoarece, potrivit legislației, „extragerea de resurse minerale fără licență sau permis constituie o încălcare gravă a legislației și un furt din proprietatea statului”, conform publicației Mesagerul de Bacău.

Ioana Mărcuțianu

Foto/Garda de Mediu Bacau