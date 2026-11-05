Bacău. Descoperire macabră în timpul unei intervenții a pompierilor: două persoane carbonizate
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Bacău. Descoperire macabră în timpul unei intervenții a pompierilor: două persoane carbonizate

Sofronia Dan
de Sofronia Dan

Cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost solicitate, în dimineața zilei de 5 noiembrie 2026, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din satul Lespezi, comuna Gârleni.

La locul nedoritului incident au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o autospecială de stingere din cadrul SVSU Buhuși.

Bacău. Descoperire macabră în timpul unei intervenții a pompierilor: două persoane carbonizate

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 80 de metri pătrați. Din nefericire, în interior au fost identificate două persoane carbonizate: un bărbat de 72 de ani și o femeie de 59 de ani.Cauza probabilă a fost: flacăra – foc deschis în spații închise.

Bacău. Descoperire macabră în timpul unei intervenții a pompierilor: două persoane carbonizate

Dan Sofronia

 

 

Autor:

Sofronia Dan
Sofronia Danhttp://zch.ro
Reporter cu 30 de ani de experiență, lucrează în mass-media din 1996, debutând la Monitorul de Neamț. A mai scris pentru cotidianele Evenimentul Zilei București și Adevărul. De câteva luni își desfășoară activitatea la Mesagerul de Neamț și Zch.ro. Este specializat în domeniile politică, administrație, social/actualitate, justiție, eveniment, sport.
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