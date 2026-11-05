Bacău. Descoperire macabră în timpul unei intervenții a pompierilor: două persoane carbonizate

Cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost solicitate, în dimineața zilei de 5 noiembrie 2026, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din satul Lespezi, comuna Gârleni.

La locul nedoritului incident au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o autospecială de stingere din cadrul SVSU Buhuși.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 80 de metri pătrați. Din nefericire, în interior au fost identificate două persoane carbonizate: un bărbat de 72 de ani și o femeie de 59 de ani.Cauza probabilă a fost: flacăra – foc deschis în spații închise.

Dan Sofronia