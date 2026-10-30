Bacău. Delia Ștefania Dumitriu, polițista campioană la karate, cu centură neagră
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Bacău. Delia Ștefania Dumitriu, polițista campioană la karate, cu centură neagră

Ioana Mărcuțianu
de Ioana Mărcuțianu

O performanță deosebită a fost atinsă de sportiva care a reprezentat România la competiția mondială de karate de anul acesta din Slovenia.

Bacău. Delia Ștefania Dumitriu, polițista campioană la karate, cu centură neagră

Bacău. Delia Ștefania Dumitriu, polițista campioană la karate, cu centură neagră

Delia, în vârstă de 20 de ani, s-a clasat pe locurile 2 și 3, obținând două medalii de argint și una de bronz, la Campionatul Mondial de Karate IKU, din Slovenia, desfășurat în perioada 22-25 octombrie 2026. De asemenea, a susținut și promovat „examenul de grad, obținând centura neagră 1 Dan”, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău, prin intermediul unui comunicat.

Ea practică acest sport de la vârsta de 10 ani, iar eforturile sale au dat roade, aceasta obținând premii la „diverse competiții, cum ar fi cele din Polonia și Argentina, din 2025, unde a obținut locul 3”.

IPJ Bacău o felicită pe campioană pentru rezultatele remarcabile obținute, care „confirmă faptul că, disciplina, perseverența și respectul pentru sport sunt valori esențiale, atât în profesia de polițist, cât și în sportul de performanță”.

Tânăra este absolventă a Școlii de Poliție Vasile Lascăr, Câmpina și lucrează ca agent de poliție la Secția 4 Rurală Podu Turcului, de la Postul de Poliție Oncești, din ianuarie 2026.

Bacău. Delia Ștefania Dumitriu, polițista campioană la karate, cu centură neagră – foto 4
Sursă foto: International Karate Union (IKU)
Bacău. Delia Ștefania Dumitriu, polițista campioană la karate, cu centură neagră – foto 3
Sursă foto: IPJ Bacău

 

Autor:

Ioana Mărcuțianu
Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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