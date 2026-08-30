Bacău. Cupa României la Box Seniori U 23. Sport, disciplină și spirit de echipă

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, în colaborare cu Federația Română de Box și Clubul Sportiv municipal Bacău, au desfășurat, la sfârșitul acestei săptămâni, o activitate dedicată promovării sportului, disciplinei și valorilor care contribuie la formarea și dezvoltarea personală și profesională, în cadrul evenimentului organizat în municipiul Bacău, Cupa României de Box, Seniori U23.

În cadrul activității, reprezentanții Detașamentului 1 Jandarmi Intervenție Antiteroristă din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău și ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au susținut exerciții demonstrative, oferind participanților oportunitatea de a descoperi o parte dintre activitățile și specificul misiunilor desfășurate de cele două structuri.

„Exercițiile au avut ca scop nu doar prezentarea pregătirii profesionale și fizice necesare desfășurării misiunilor, ci și încurajarea disciplinei prin sport, promovarea unui stil de viață activ și evidențierea valorilor comune care definesc atât activitatea sportivă, cât și profesiile de polițist și jandarm: disciplina, perseverența, respectul, autocontrolul și spiritul de echipă.

Activitatea a reprezentat un prilej de promovare a carierei de polițist și jandarm, participanții având posibilitatea de a afla mai multe despre specificul celor două profesii, despre importanța pregătirii continue și despre responsabilitatea pe care o presupune alegerea unei cariere în slujba cetățenilor.

Un moment aparte al evenimentului l-a constituit premierea simbolică a sportivilor, realizată de polițiști și jandarmi, ca semn de apreciere pentru efortul depus, determinarea și implicarea acestora în activitatea sportivă.

Prin această inițiativă, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, Federația Română de Box și Clubul Sportiv Bacău au evidențiat importanța colaborării dintre instituțiile de ordine publică și mediul sportiv, în vederea promovării unor valori autentice și a încurajării tinerilor să aleagă disciplina, performanța și dezvoltarea personală”, precizează organizatorii într-un comunicat de presă remis redacției noastre.