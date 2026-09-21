Bacău. Cinci urși s-au plimbat pe o stradă din Comănești – au fost emise două mesaje RO-ALERT

Cinci urși au fost semnalați pe o stradă din orașul Comănești, iar în interval de o oră au fost emise două mesaje RO-ALERT. S-a întâmplat în noaptea de 20 spre 21 septembrie când s-a anunțat că ar fost văzuți doi urși adulți și trei pui (amănunte aici). După sesizare au fost intervenit echipaje din cadrul Jandarmeriei Bacău, sălbăticiunile aflate pe strada Andrei Baciu din cartierul Lăloaia fiind îndepărtate către zona nelocuită, în pădure.

Prima avertizare RO-ALERT a fost primită de localnici în jurul orei 23:44, când a fost semnalată prezența unei ursoaice cu 3 pui. În jurul orei 00:41 a fost emisă a două avertizare după, ce în aceeași zonă, a fost semnalată prezența unui urs adult.

Zona a fost monitorizată până dimineață de către forțele de ordine, fiind folosite semnalele acustice și luminoase ale autospecialelor. Autoritățile au recomandat localnicilor să rămână în casă, să evite deplasările nocturne și să anunțe situațiile de acest gen la numărul unic de urgență 112.

(G. S.)

Sursă foto: www.mesagerulbacau.ro