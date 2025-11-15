Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au finalizat urmărirea penală într-un dosar în care 25 de persoane au fost trimise în judecată. Cinci dintre inculpați sunt inspectori de trafic din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Centrul Județean Bacău. Este vorba despre Lazăr Constantin Lucian, Mare Iosif, Stoica Valerică, Noica Silviu-George și Martin Ștefan, acuzați de luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual.

Potrivit DNA, în perioada 6 iulie – 2 noiembrie 2021, aceștia nu și-ar fi îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu în timpul controalelor efectuate pe raza județului Bacău. Astfel, ar fi omis să constate și să sancționeze contravenții grave, precum defecțiuni majore ale autovehiculelor, supraîncărcarea camioanelor, folosirea unor șoferi neangajați, nereguli în trasee ori manipularea datelor din aparatele tahograf.

Prin aceste acțiuni, inspectorii ar fi provocat un prejudiciu total estimat la 110.450 de lei, reprezentând valoarea amenzilor neaplicate. În schimb, ei ar fi primit sume de bani și alte foloase necuvenite, în total aproximativ6.000 de lei, de la reprezentanți ai unor firme de transport sau școli de șoferi.

Toți cei cinci inspectori și-au recunoscut faptele, au achitat integral prejudiciul și au restituit sumele primite ca mită.

Potrivit acordurilor de recunoaștere trimise spre validare la Tribunalul Bacău:

Lazăr Constantin Lucian și Stoica Valerică au primit câte 3 ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 4 ani și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 5 ani.

Martin Ștefan și Noica Silviu-George au pedepse identice – 3 ani cu suspendare, în aceleași condiții.

Mare Iosif a primit 2 ani și 9 luni cu suspendare.

Ceilalți 20 de inculpați, reprezentanți sau angajați ai firmelor implicate, au încheiat acorduri de recunoaștere pentru pedepse de 1 an și 4 luni cu suspendare.

DNA precizează că toți inculpații au colaborat în cursul anchetei și și-au recunoscut integral vinovăția.