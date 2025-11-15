JUSTIŢIEACTUALITATEINFRACȚIONAL

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei

de Sofronia Gabi

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au finalizat urmărirea penală într-un dosar în care 25 de persoane au fost trimise în judecată. Cinci dintre inculpați sunt inspectori de trafic din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Centrul Județean Bacău. Este vorba despre Lazăr Constantin Lucian, Mare Iosif, Stoica Valerică, Noica Silviu-George și Martin Ștefan, acuzați de luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual.

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de leiPotrivit DNA, în perioada 6 iulie – 2 noiembrie 2021, aceștia nu și-ar fi îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu în timpul controalelor efectuate pe raza județului Bacău. Astfel, ar fi omis să constate și să sancționeze contravenții grave, precum defecțiuni majore ale autovehiculelor, supraîncărcarea camioanelor, folosirea unor șoferi neangajați, nereguli în trasee ori manipularea datelor din aparatele tahograf.

Prin aceste acțiuni, inspectorii ar fi provocat un prejudiciu total estimat la 110.450 de lei, reprezentând valoarea amenzilor neaplicate. În schimb, ei ar fi primit sume de bani și alte foloase necuvenite, în total aproximativ6.000 de lei, de la reprezentanți ai unor firme de transport sau școli de șoferi.

Toți cei cinci inspectori și-au recunoscut faptele, au achitat integral prejudiciul și au restituit sumele primite ca mită.

Potrivit acordurilor de recunoaștere trimise spre validare la Tribunalul Bacău:

  • Lazăr Constantin Lucian și Stoica Valerică au primit câte 3 ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 4 ani și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 5 ani.
  • Martin Ștefan și Noica Silviu-George au pedepse identice – 3 ani cu suspendare, în aceleași condiții.
  • Mare Iosif a primit 2 ani și 9 luni cu suspendare.
  • Ceilalți 20 de inculpați, reprezentanți sau angajați ai firmelor implicate, au încheiat acorduri de recunoaștere pentru pedepse de 1 an și 4 luni cu suspendare.

DNA precizează că toți inculpații au colaborat în cursul anchetei și și-au recunoscut integral vinovăția.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț
Articolul următor
Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute
ACTUALITATE

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț
Cultura Neamt

Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman

Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman
ACTUALITATE

Ceață densă în Moldova: ANM a emis atenționare Cod Galben pentru mai multe județe din regiune

Ceață densă în Moldova: ANM a emis atenționare Cod Galben pentru mai multe județe din regiune
INFRACȚIONAL

Spălare de bani cu… lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

Spălare de bani cu... lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

Categorii

INFRACȚIONAL

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute
ACTUALITATE

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț
Cultura Neamt

Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman

Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman
ACTUALITATE

Ceață densă în Moldova: ANM a emis atenționare Cod Galben pentru mai multe județe din regiune

Ceață densă în Moldova: ANM a emis atenționare Cod Galben pentru mai multe județe din regiune
INFRACȚIONAL

Spălare de bani cu… lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

Spălare de bani cu... lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală
Infracțional Iași

DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată

DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată
SOCIAL

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, Giurgiu

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, Giurgiu
ECONOMIE

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale