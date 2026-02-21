INFRACȚIONALACTUALITATE

Bacău. Ce ascundeau patru vânători într-un autoturism în Dărmănești?

de Croitoru Angela

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au depistat în extravilanul orașului Dărmănești, un autoturism în care se aflau 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 47 și 56 de ani, care participaseră la o partidă de vânătoare, joi,19 februarie 2026.

La verificarea autoturismului, și polițiștii și vânătorii au avut mai multe surprize…

„Polițiștii au procedat la verificarea armelor găsite în portbagajul autoturismului constatând că o armă era neasigurată și neintrodusă în husă de protecție. Deținătorul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei.

De asemenea, la brâul bărbatului de 47 de ani, a fost identificată o centură tip cartușieră în care au fost găsite 6 cartușe confecționate artizanal, ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, a precizat comisar Cătălina Crețu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
