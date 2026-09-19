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Bacău. Casă și anexă distruse de un incendiu

de Popa Denisa

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 19 septembrie, la o locuință din satul Hertioana de Jos, comuna Traian, pompierii băcăuani intervenind pentru stingerea flăcărilor.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. De asemenea, au fost anunțate Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și operatorul de distribuție a gazelor naturale, Delgaz Grid.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul locuinței și al unei anexe. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focului.

„În urma incendiului au ars aproximativ 80 de metri pătrați din casă și anexă. Cauza probabilă de producere a incendiului: scurtcircuit electric”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

Foto: ISU Bacău

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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