Bacău. Casă și anexă distruse de un incendiu

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 19 septembrie, la o locuință din satul Hertioana de Jos, comuna Traian, pompierii băcăuani intervenind pentru stingerea flăcărilor.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. De asemenea, au fost anunțate Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și operatorul de distribuție a gazelor naturale, Delgaz Grid.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul locuinței și al unei anexe. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focului.

„În urma incendiului au ars aproximativ 80 de metri pătrați din casă și anexă. Cauza probabilă de producere a incendiului: scurtcircuit electric”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

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Foto: ISU Bacău