Bacău. Canabis și jeleuri cu stupefiante aduse din Slovacia – trei bărbați au fost arestați preventiv

Trei bărbați cu vârste între 29 și 40 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar instrumentat de DIICOT Bacău, cauză în care se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc. În sarcina unuia dintre acuzați s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc. „Din actele de urmărire penală a reieșit că, pe parcursul lunii mai 2026, inculpații au procurat din Slovacia și au introdus în țară, prin intermediul a 4 colete, diferite cantități de canabis și jeleuri conținând THC. De asemenea, cercetările au arătat că, pe parcursul anului 2026, unul dintre inculpați, în vârstă de 29 de ani, a procurat, deținut și vândut canabis, cu sume cuprinse între 200 și 300 lei”, conform DIICOT.

Au avut loc descinderi imobiliare în municipiul Onești, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate aproximativ 360 grame canabis, 170 grame jeleuri și 200 grame biscuiți conținând THC, aproximativ 100 comprimate din categoria benzodiazepinelor, grindere, cântare de precizie, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă.

A fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bacău cu propunerea de arestare preventivă a acuzaților, măsura privativă de libertate fiind dispusă în ședința din 22 mai. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău și a Grupării Mobile de Jandarmi Bacău. „Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

FOTO diicot.ro

(G. S.)