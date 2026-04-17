Bacău Bătrână recuperată de polițiști, după ce a rătăcit o noapte întreagă pe câmp!

Joi seară, 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.00, o bătrână de 75 de ani, din comuna Săucești, județul Bacău a plecat de acasă și, pe traseu, s-a rătăcit, uitând drumul de întoarcere. Polițiștii au găsit-o abia a doua zi dimineață, într-o comună învecinată, pe câmp și au ajutat-o să ajungă, în siguranță acasă.

“Poliţiştii din cadrul Postului de Poliție Săucești au efectuat căutări imediat de la momentul sesizării și, în dimineața zilei de 17 aprilie a.c, bătrâna a fost găsită în comuna Filipești, pe câmp. Polițiștii s-au asigurat că bătrâna este în stare bună și au transportat-o în siguranță la domiciliu. Bucuria și speranța din ochii bătrânei, în prezența polițiștilor, demonstrează încă o dată că misiunea acestora de a face comunitatea să se simtă în siguranță a fost îndeplinită”, a transmis IPJ Bacău. (Angela Croitoru)