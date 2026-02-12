Bacău. Bărbat reținut pentru furtul unui ATV – paguba de 12.500 lei a fost recuperată

Un bărbat de 21 de ani, din localitatea Răchitoasa, județul Bacău, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a furat ATV-ul unui vecin și l-a dosit într-o pădure din apropiere. Fapta a avut loc pe finalul lunii noiembrie, dar autorul a fost descoperit pe 11 februarie, iar bunul furat a fost găsit, fiind predat proprietarului. „Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a unui tânăr de 21 de ani, din comuna Răchitoasa, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău. În perioada 27-28.11.2025, persoane necunoscute au sustras un ATV ce aparținea unui bărbat din comuna Răchitoasa, fiind creat un prejudiciu de 12.500 de lei”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

În urma activităților efectuate de polițiștii din Podu Turcului, recent a fost identificat autorul, iar ATV-ul a fost găsit într-o pădure din apropierea comunei. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și condițiilor în care a avut loc infracțiunea.

