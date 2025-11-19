Bacău. Bărbat reținut după ce a condus cu permisul suspendat, băut, și a lovit trei autoturisme
Bacău. Bărbat reținut după ce a condus cu permisul suspendat, băut, și a lovit trei autoturisme

Un bărbat de în vârstă de 58 de ani din Onești a ajuns în arestul poliției după ce, luni seară, 17 noiembrie, a provocat un accident pe strada Alexandru Ioan Cuza, în timp ce conducea cu permisul suspendat și sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Bacău, incidentul s-a produs în jurul orei 18:30, când șoferul a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie în vârstă de 41 de ani, după care a acroșat alte două vehicule parcate. În urma tamponărilor au rezultat doar pagube materiale, însă comportamentul bărbatului a ridicat imediat suspiciuni polițiștilor.

Testat cu aparatul etilotest, acesta a înregistrat o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp ce ceilalți trei conducători auto implicați au avut rezultate negative. Bărbatul a fost dus la spital pentru prelevarea de mostre biologice.

Mai mult, conform comunicatului transmis de IPJ Bacău: „în urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că bărbatul are dreptul de a conduce autovehocule pe drumurile publice suspendat”.

După administrarea probatoriului, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore și l-au introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Ulterior, în data de 18 noiembrie, instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Denisa POPA

Foto-video: IPJ Bacău

