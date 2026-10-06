Bacău. Bărbat mort după ce un mal de pământ s-a surpat peste el

Un bărbat de aproximativ 52 de ani și-a pierdut viața după ce a fost surprins de surparea unui mal de pământ, în timp ce efectua lucrări de săpături în satul Pustiana, comuna Pârjol.

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru extragerea victimei. La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere, un camion cu echipamente pentru stabilizarea malurilor de la Detașamentul de Pompieri Moinești și o autospecială de descarcerare de la Garda de Intervenție Comănești. La intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, fiind alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pârjol.

Pompierii au îndepărtat pământul pentru a ajunge la victimă și a o extrage.

Din nefericire, bărbatul nu prezenta semne vitale. Echipajul medical a declarat decesul.

Foto: ISU Bacău