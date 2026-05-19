Bacău. Bărbat în comă după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el!

Actualizare: Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost extrasă cu ajutorul mijloacelor din dotare, în stare de inconștiență, dar cu semne vitale, fiind predată echipajului medical de pe elicopterul SMURD Brașov.

Știre inițială: Un caz de viață și de moarte în județul Bacău, unde pompierii băcăuani intervin, marți, 19 mai 2026, în orașul Dărmănești, cartier Plopu, unde un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat. Cadrele medicale îl resuscitează chiar în acest moment (ora 14:30), în încercarea de a-i salva viața!

„La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD, containerul multirisc dotat cu stabilizator de mal de la Detașamentul de Pompieri Moinești și un elicopter SMURD Brașov. Intervine, de asemenea, o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

A fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

În urma evenimentului, victima a fost găsită inconștientă, fiind inițiate imediat manevrele de resuscitare de către echipajele medicale sosite la fața locului”, a transmis sublocotenent Ancuța Socaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.