Bacău. Bărbat în comă după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el!

de Vlad Bălănescu

Actualizare: Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost extrasă cu ajutorul mijloacelor din dotare, în stare de inconștiență, dar cu semne vitale, fiind predată echipajului medical de pe elicopterul SMURD Brașov.Bacău. Bărbat în comă după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el!

Știre inițială: Un caz de viață și de moarte în județul Bacău, unde pompierii băcăuani intervin, marți, 19 mai 2026, în orașul Dărmănești, cartier Plopu, unde un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat. Cadrele medicale îl resuscitează chiar în acest moment (ora 14:30), în încercarea de a-i salva viața!

„La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD, containerul multirisc dotat cu stabilizator de mal de la Detașamentul de Pompieri Moinești și un elicopter SMURD Brașov. Intervine, de asemenea, o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

A fost anunțat și  Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

În urma evenimentului, victima a fost găsită inconștientă, fiind inițiate imediat manevrele de resuscitare de către echipajele medicale sosite la fața locului”, a transmis sublocotenent Ancuța Socaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.

 

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Neamț. Bărbat reținut după ce a fost prins beat, fără permis și la volanul unei autoutilitare furate
