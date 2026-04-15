Bacău. Bărbat arestat după ce a agresat un localnic și i-a furat telefonul

Un bărbat în virstă de 36 de ani din comuna Oncești a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tâlhărie calificată.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, cazul a fost sesizat polițiștilor de către un bărbat de 35 de ani, care a anunțat că fratele său, în vârstă de 34 de ani, a fost agresat și jefuit în timp ce mergea spre casă. Victima ar fi fost lovită, iar agresorul i-ar fi furat telefonul mobil.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat rapid suspectul, un bărbat din aceeași localitate. După administrarea probelor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Bacău.

Ulterior, instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru tâlhărie calificată.

Denisa POPA

Video: IPJ Bacău