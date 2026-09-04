Bacău. Autoturism de 80.000 de euro, furat din Germania, descoperit în urma unei percheziții domiciliare

O locuință din comuna Corbasca a fost percheziționată pe 3 septembrie de „polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale”. În urma descinderilor a fost descoperit „un autoturism, înmatriculat în Germania”, de aproximativ 80.000 de euro, „dat în urmărire internațională de către autoritățile germane”, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Anchetatorii „au dispus indisponibilizarea autoturismului” și urmează să stabilească „toate detaliile și împrejurările” în care autovehiculul a ajuns la Bacău, fiind demarate „procedurile judiciare de cooperare cu autoritățile din Germania”. Mandatul de percheziție domiciliară a fost emis de Judecătoria Bacău, „într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de furt”. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

FOTO IPJ Bacău

Ioana Mărcuțianu