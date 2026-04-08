Bacău. Armă letală și muniție ilegală, descoperite la domiciliul unui bărbat din Oituz

O armă letală de vânătoare, confecționată artizanal, și mai multe cartușe deținute ilegal au fost descoperite de polițiști în urma unei percheziții desfășurate în comuna Oituz, județul Bacău.

Potrivit IPJ Bacău, acțiunea a avut loc pe 7 aprilie, când polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au pus în aplicare un mandat de percheziție emis de Judecătoria Onești. Vizată a fost locuința unui bărbat în vârstă de 57 de ani, suspectat că ar fi încălcat regimul armelor și al munițiilor.

„În urma percheziției, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, o armă letală de vânătoare, confecționată artizanal, precum și 12 cartușe letale dintre care 4 confecționate artizanal, toate deținute ilegal”, au declarat reprezentanții IPJ Bacău.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

