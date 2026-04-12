Bacău. Apartament în flăcări de la o lumânare – o femeie a fost găsită inconștientă

Un puternic incendiu a avut loc în noaptea de Înviere la un apartament de la etajul 8 al unui bloc de pe strada Bucegi din Bacău. „Echipajele operative au reușit localizarea incendiului și salvarea unei persoane de sex feminin, în vârstă de aproximativ 60 de ani, găsită în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale prezente. Aceasta a fost extrasă din zona de risc și predată echipajului medical, fiind ulterior transportată la UPU Bacău pentru îngrijiri de specialitate”, anunță ISU Bacău.

În timpul intervenției șase persoane, între care doi minori, s-au autoevacuat din apartamentele situate la etajele superioare. Focul a mistuit mobilier și electrocasnice din apartamentul afectat, iar din cauza degajărilor masive de fum au fost afectate și două apartamente situate la etajele superioare. „Cauza probabilă de producere a incendiului: foc deschis în spații închise (lumânare)”, mai arată sursa citată.