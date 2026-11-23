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800 de tone de ulei vegetal pentru uz tehnic, patru facturi stornate integral și operațiuni care nu s-au concretizat în livrări efective de bunuri. Acestea sunt elementele identificate de inspectorii ANAF Antifraudă, în urma unui control desfășurat la o societate din județul Bacău, unde a fost constatată exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA în valoare de 879.719 lei. „Controlul antifraudă, finalizat în luna noiembrie 2026, a vizat o societate care desfășoară activități de colectare și valorificare a deșeurilor nepericuloase, în principal a uleiurilor reziduale”, anunță agenția Națională de Administrare Fiscală.

Verificările au avut în vedere realitatea și legalitatea operațiunilor economice care au stat la baza solicitării rambursării TVA în valoare de aproximativ 3,94 milioane de lei, aferentă deconturilor depuse pentru lunile iunie și iulie 2026. În urma analizei documentelor financiar-contabile, coroborate cu informațiile disponibile în sistemul național RO e-Factura, inspectorii antifraudă au identificat patru facturi aferente achiziției unei cantități de 800 de tone de ulei vegetal pentru uz tehnic, în valoare totală de peste 5 milioane de lei, inclusiv TVA.

Deși societatea și-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferente acestor achiziții prin decontul lunii iulie 2026, la numai două zile de la solicitarea rambursării taxei, cele patru facturi au fost stornate integral. Totodată, verificările au relevat că facturile nu au fost achitate. „Mai mult, potrivit explicațiilor furnizate de reprezentantul societății, operațiunile economice consemnate în facturile respective nu s-au materializat în livrări efective de bunuri. În aceste condiții, inspectorii DGAF au constatat exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA în cuantum de 879.719 lei”, mai arată sursa citată.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală continuă acțiunile de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, urmărind identificarea operațiunilor economice fără substanță reală și protejarea resurselor bugetului general consolidat.