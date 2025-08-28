Sfârșit tragic pentru o fată de 15 ani, din comuna Asău, județul Bacău, care a fost lovită de un tren Regio, în seara zilei de miercuri, 27 august.

Polițiștii de la Transporturi Feroviare cercetează accidentul, pentru a stabili împrejurările exacte și a cui este vina, într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Din primele verificări a reieșit faptul că trenul Regio, care circula pe direcția Adjud – Siculeni, a surprins și accidentat mortal o minoră de 15 ani, din comuna Asău.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Bacău.

A.C.

Foto ilustrativă: arhivă