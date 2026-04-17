Bacău. Administratorul public al municipiului trimis în judecată cu repetiție de DNA

Procurorii anticorupție au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a lui Piștea Ciprian-Octavian, administrator public al municipiului Bacău și coordonatorul activității de implementare a proiectelor din fonduri europene nerambursabile. Acesta este acuzat de instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, sub forma tentativei, fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. În același dosar Anghel Constantin-Adrian, director al Agenției de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Bacău și manager de proiect, a fost acuzat de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, sub forma tentativei și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Au mai fost deferite justiției mai multe firme precum și reprezentanții acestora, diriginți de șantier și ingineri constructori, toți pentru fapte similare. „Dosarul vizează depunerea la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est (A.D.R. N-E) a două dispoziții de șantier, documente înaintate de către Primăria municipiului Bacău în cadrul proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”, ce au atestat fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului în sensul că, în intersecțiile străzilor aferente proiectului există dală de beton la adâncimea de 4 centimetri (ceea ce ar împiedica forarea la adâncime mai mare, conform cerințelor proiectului), în scopul modificării proiectului tehnic și asfaltării integrale, în afara obiectivelor proiectului, a tronsoanelor străzilor Mioriței, Nicolae Bălcescu, Calea Mărășești și Calea Republicii din mun. Bacău”, conform DNA.

Deși activitatea de asfaltare integrală a tronsoanelor menționate nu era prevăzută în proiectul inițial, aceasta fiind neeligibilă pentru finanțare europeană, procurorii spun că pentru a eluda aceste aspecte și a-și atinge scopul urmărit, Piștea Ciprian Octavian ar fi identificat soluția întocmirii unei note de constatare, în fals, în vederea modificării soluției tehnice inițiale și obținerii acordului A.D.R. N-E pentru folosirea fondurilor alocate inițial în această finalitate. Pe 13 iunie 2023, la inițiativa lui Piștea Ciprian Octavian, a fost organizată o ședință de lucru în cadrul căreia ar fi fost redactată nota de constatare prin atestarea unor fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului în ceea ce privește structura rutieră existentă și grosimea stratului de asfalt de uzură.

„Astfel, soluția tehnică inițială din proiectul aprobat, prevedea așternerea de covoare bituminoase pe străzile afectate de proiect, numai pe zona intersecțiilor în care urma să se execute lucrările de introducere a sistemului de management al traficului, lucrările efective proiectate constând în frezare pe 9 cm a structurii rutiere și înlocuirea acesteia cu 2 straturi noi de asfalt de tip diferit (4 cm, respectiv 5 cm). Pentru a obține modificarea proiectului tehnic și asfaltării integrale, în afara proiectului, a tronsoanelor străzilor anterior menționate, în cuprinsul notei de constatare s-ar fi stipulat, în fals, că este imposibilă respectarea soluției tehnice inițiale, prin inserarea sintagmei „sistemul rutier existent pe străzile care fac obiectul investițiilor, menționate mai sus, este tip dală de beton peste care s-a venit cu un strat de uzură de în grosime de 4 cm”. Acest aspect era contrar realității și reprezenta în esență argumentul care ar fi făcut imposibilă respectarea soluției tehnice inițiale, sintagma fiind dictată cu ocazia redactării notei de constatare personal de inculpatul Piștea Ciprian Octavian”, se mai arată în comunicatul DNA.

Ulterior, în baza aceste note de constatare, un proiectant din cadrul unei firme trimisă în judecată, ar fi întocmit cele două dispoziții de șantier prin care s-au atestat fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului. În documente s-ar fi menționat că, în intersecțiile străzilor enumerate există dală de beton la adâncimea de 4 cm, fiind schimbată soluția tehnică din proiect din frezarea la 9 cm și așternerea a două straturi de asfalt (4 cm, respectiv 5 cm), în frezarea la adâncimea de 3-4 cm și aplicarea doar a unui singur strat de uzură de 4 cm în intersecții, concomitent cu asfaltarea integrală a tronsoanelor străzilor sus-menționate, prin utilizarea diferenței de asfalt rămasă din proiect în urma modificării soluției tehnice.

Pe 11 iulie 2023 și 22 august 2023, în calitate de manager de proiect, Anghel Constantin-Adrian ar fi semnat, cele două dispoziții de șantier întocmite în condițiile arătate. Documentele și nota de constatare ar fi fost semnate și de ceilalți acuzați. „Pe 10 noiembrie 2023, la instigarea inculpatului Piștea Ciprian-Octavian, inculpatul Anghel Constantin-Adrian ar fi depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est o adresă prin care a înaintat cele două dispoziții de șantier menționate, iar după executarea lucrărilor de asfaltare a celor patru străzi, în valoare de 8.768.289 lei și plata acestora, ar fi solicitat rambursarea acestor cheltuieli, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene, însă, din cauza unei suspiciuni de fraudă, sumele au fost achitate de la bugetul național”, mai arată procurorii. Administratorul public al municipiului Bacău a mai fost trimis în judecată de DNA, la jumătatea lunii decembrie a anului trecut (amănunte aici ).