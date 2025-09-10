Un medic de la Spitalul Onești a intrat în atenția procurorilor DNA, după ce ar fi fost implicat în măsluirea unui concurs de angajare la unitatea spitalicească. Ana Maria Băncescu, medic șef al Centrului Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal Onești, a fost pusă sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru altul. În același dosar o altă persoană, fără calitate specială, a fost acuzată de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine.

„Cu ocazia unui concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical medicină generală debutant Compartiment Primiri Urgențe (CPU), inculpata Băncescu Ana Maria, în calitatea menționată și aceea de membru al comisiei de concurs constituite la nivelul instituției, în zilele anterioarei datei de 01.07.2024 și în data de 03.07.2024, i-ar fi transmis, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare și transmitere a datelor, candidatului B. C. V., propunerile de subiecte pentru proba scrisă respectiv proba practică, informații confidențiale folosite de candidat pentru a se pregăti și pentru a susține și promova proba scrisă ce a avut loc în data de 01.07.2024 și proba practică ce a avut loc în data de 04.07.2024”, conform DNA.

Ambii au recunoscut faptele și au încheiat cu procurorii acorduri de recunoaștere a vinovăției. Și-au asumat în totalitate faptele comise, detaliile oferite procurorilor anticorupție ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt. În prezența avocatului, fiecare a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia. Pentru fiecare a fost aplicată o pedeapsă de un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei cu stabilirea unui termen de supraveghere de doi. Cauza va ajunge pe rolul instanței care trebuie să consfințească acordurile dintre cele două părți.

(G. S.)

Foto: spitalonesti.ro