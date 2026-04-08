Bacău. Acțiune a polițiștilor în gări și trenuri. Zeci de persoane legitimate și sancțiuni aplicate

Polițiștii de la transporturi feroviare din Bacău au desfășurat o amplă acțiune pentru menținerea ordinii și siguranței publice în stațiile de cale ferată și în trenurile de călători.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, activitatea a avut loc pe 7 aprilie și a adunat polițiști din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău, jandarmi și polițiști de imigrări. Scopul principal a fost prevenirea și combaterea faptelor ilegale în zonele tranzitate zilnic de numeroși călători.

„În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate peste 50 de persoane. Totodată, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, din care, ⁠10 sancțiuni contravenționale aplicate conform Hg 203/1994, ⁠3 la Legea 61/1991 și ⁠2 sancțiuni contravenționale aplicate la regimul circulației rutiere”, au declarat reprezentanții IPJ Bacău.

Un caz aparte a fost identificat în timpul acțiunii, când polițiștii au depistat trei minori, cu vârste între 14 și 16 ani, instituționalizați într-un centru din județul Neamț. Aceștia plecaseră în învoire, însă nu s-au mai întors la timp.

După ce au fost legitimați, minorii au fost preluați și introduși într-un centru de primire în regim de urgență, urmând ca situația lor să fie clarificată de autorități.

