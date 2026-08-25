Bacău. Accident rutier în localitatea Sascut, pe E85 – un bărbat a decedat

Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui accident rutier care a avut loc pe 25 august, pe E85, în localitatea Sascut din județul Bacău. Apelul pentru ajutor prin numărul unic de urgență 112 anunța faptul că au fost implicate două autoturisme. La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Adjud – ISU Vrancea, două ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, o ambulanță de terapie intensivă mobilă Bacău și o ambulanță SMURD EPA Răcăciuni.

„În urma accidentului, au rezultat patru victime. Un bărbat a rămas încarcerat în unul dintre autoturisme și se afla în stop cardio-respirator. Au fost aplicate manevre de resuscitare, însă, din nefericire, în pofida eforturilor depuse, acesta a fost declarat decedat”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău.

Celelalte trei victime, doi adulți și un minor, au suferit politraumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul producerii accidentului. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile în care a avut loc evenimentul nedorit

FOTO ISU Bacău