Stiri fierbintiACTUALITATEBACĂU

Bacău. Accident pe E85 – o persoană a fost rănită

de Sofronia Gabi

Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 2 iunie, pe DN2 – E85, în comuna Cleja din județul Bacău. La locul evenimentului au intervenit militarii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău și o ambulanță SMURD din cadrul Punctului de Lucru Răcăciuni.Bacău. Accident pe E85 – o persoană a fost rănită

În urma recunoașterii efectuate la fața locului, s-a constatat că în accident au fost implicate două autoturisme. În urma coliziunii, o femeie în vârstă de 64 de ani a suferit traumatisme, fiind conștientă și acuzând dureri la nivelul coloanei cervicale”, anunță ISU Bacău.

Victima a fost evaluată medical de echipajul SMURD, ulterior fiind transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile în care a avut loc evenimentul nedorit.

FOTO ISU Bacău

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
Crimă în Piatra Neamț. Victima este un polițist
Articolul următor
Piatra-Neamț. Incendiu în cartierul Gara Veche la acoperișul unei case. Pericol de extindere la alte locuințe
Piatra-Neamț. Incendiu în cartierul Gara Veche la acoperișul unei case. Pericol de extindere la alte locuințe

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Crima care a șocat județul Neamț: fiul și-a ucis tatăl. Procurorii confirmă reținerea pentru omor în familie

O crimă de o violență extremă a șocat municipiul...
Stiri fierbinti

Piatra-Neamț. Incendiu în cartierul Gara Veche la acoperișul unei case. Pericol de extindere la alte locuințe

Un incendiu a izbucnit, marți, 2 iunie 2026, în...
Stiri fierbinti

Crimă în Piatra Neamț. Victima este un polițist

Actualizare: Un comunicat al IPJ Neamț confirmă că victima...
ACTUALITATE

Militarii nemțeni au participat la exercițiul „PETRODAVA 26”

Militarii Batalionului 634 Infanterie din Piatra-Neamț s-au instruit, timp...
ACTUALITATE

Bucurie și binecuvântare de Ziua Copilului, la biserica din satul Mănăstirea Neamț

Un frumos eveniment dedicat copiilor a fost organizat astăzi...

Categorii