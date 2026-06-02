Bacău. Accident pe E85 – o persoană a fost rănită

Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 2 iunie, pe DN2 – E85, în comuna Cleja din județul Bacău. La locul evenimentului au intervenit militarii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău și o ambulanță SMURD din cadrul Punctului de Lucru Răcăciuni.

„În urma recunoașterii efectuate la fața locului, s-a constatat că în accident au fost implicate două autoturisme. În urma coliziunii, o femeie în vârstă de 64 de ani a suferit traumatisme, fiind conștientă și acuzând dureri la nivelul coloanei cervicale”, anunță ISU Bacău.

Victima a fost evaluată medical de echipajul SMURD, ulterior fiind transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile în care a avut loc evenimentul nedorit.

FOTO ISU Bacău