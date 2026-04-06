Bacău. Accident pe E 85 – a fost implicată o ambulanță

Un accident de circulație în care a fost implicată o ambulanță care avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase a avut loc pe 6 aprilie, în localitatea Sascut. „În timp ce o femeie, de 68 de ani, din județul Vrancea, conducea un autoturism pe DN 2 – E 85, în localitatea Sascut, pe direcția de mers Adjud către Bacău, nu s-ar fi asigurat suficient la schimbarea direcției de mers spre stânga, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de un bărbat, de 42 de ani, care se deplasa în regim prioritar având în funcțiune semnalele acustice și luminoase și aflându-se în timpul manevrei de depășire”, anunță IPJ Bacău.

În urma coliziunii ambulanța a fost proiectată într-un podeț de pe marginea drumului. Patru persoane au fost rănite fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorii auto nu se aflau sub influența alcoolului. Circulația s-a desfășurat, alternativ, pe un singur sens. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul nedorit.