Acasă ACTUALITATE Bacău. Accident feroviar mortal

Bacău. Accident feroviar mortal

De către
Sofronia Gabi
-
Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată

Un accident feroviar soldat cu decesul unei persoane a avut loc în seara de 20 august. S-a întâmplat pe strada Garofiței din municipiul Bacău, forțele de intervenție și cele de ordine fiind sesizate prin apel la numărul unic de urgență 112, anunțându-se că o persoană a fost lovită de tren. La locul evenimentului s-a deplasat o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

La sosirea echipajelor de intervenție, a fost identificat un bărbat, în vârstă de aproximativ 80 de ani, care nu prezenta semne vitale. Din nefericire, persoana a fost declarată decedată”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău.

Urmează ca anchetatorii să stabilească identitatea victimei, precum și cauzele care au dus la producerea tragediei.

ARTICOLE SIMILARE

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

© ZCH News - stiri regionale