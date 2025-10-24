Bacău. Accident cu patru răniți în Letea Veche

Joi, 23 octombrie, în jurul orei 19:30, pe un drum județean din comuna Letea Vechea, satul reședință al comunei, a avut loc un grav accident de circulație. O localnică, în vârstă de 40 de ani, care conducea un autoturism în interiorul localității, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare intrând pe contrasens.

Autoturismul a intrat în coliziune frontală cu o mașină condusă de o altă femeie, în vârstă de 37 de ani, care circula regulamentar. În urma impactului, ambele șoferițe și câte un pasager din fiecare autoturism au suferit traumatisme grave, potrivit informațiilor furnizate de comisar Cătălina Crețu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău.

Polițiștii rutieri au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, ancheta urmând să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

La accident au intervenit mai multe forțe de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială descarcerare și două ambulanțe SMURD care au transportat cei patru răniți.

“Ajunși la fața locului s-a constatat faptul că în urma impactului au rezultat patru victime conștiente care acuzau dureri toracice și la nivelul capului.

Victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău pentru tratament de specialitate”, a transmis ISU Bacău.