Bacău. A vrut să sărbătorească Ziua Națională cu 11 sticle de băutură furate

de Croitoru Angela

Un bărbat din Bacău a încercat să iasă dintr-un magazin cu 11 sticle de băuturi alcoolice, fără să le plătească, probabil pentru a sărbători „cu fast” Ziua Națională, dar a fost oprit de un jandarm și o polițistă aflați în timpul liber, la cumpărături.

„Seara de 1 decembrie s-a terminat neașteptat pentru un bărbat din Bacău, după ce ar fi încercat să iasă din magazin cu 11 sticle de băuturi alcoolice, fără să le plătească.

Aflat în zona caselor de marcat, bărbatul a trecut pe lângă clienții care stăteau la rând, îndreptându-se spre ieșire. Printre cei care așteptau să le vină rândul la casă se aflau un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău și prietena sa, polițistă la Secția 2 Poliție Bacău.

„Defectul profesional”, acela de a fi mereu atent la tot ce se întâmplă în jur, a fost ghinionul bărbatului. Observând că acesta se îndreaptă spre ieșire fără să plătească bunurile din sacoșă, jandarmul a ieșit din rând și a pornit după bărbat, reușind să îl oprească aproape de ieșire, fiind urmat îndeaproape de prietena sa, polițistă.

După ce l-au imobilizat, oamenii legii au solicitat sprijinul colegilor de la Secția 2 Poliție Bacău, în vederea continuării cercetărilor și luarea măsurilor ce se impun.

Cu o vechime de 2 ani în Jandarmerie și respectiv, 3 ani în Poliție, sergent major Mario-Ionuț Mocanu și agent Larisa Huhu au înțeles încă de la început importanța și rolul lor în societate”, a precizat comisar Cătălina Crețu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
