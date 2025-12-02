Bacău. A vrut să sărbătorească Ziua Națională cu 11 sticle de băutură furate

Un bărbat din Bacău a încercat să iasă dintr-un magazin cu 11 sticle de băuturi alcoolice, fără să le plătească, probabil pentru a sărbători „cu fast” Ziua Națională, dar a fost oprit de un jandarm și o polițistă aflați în timpul liber, la cumpărături.

„Seara de 1 decembrie s-a terminat neașteptat pentru un bărbat din Bacău, după ce ar fi încercat să iasă din magazin cu 11 sticle de băuturi alcoolice, fără să le plătească.

Aflat în zona caselor de marcat, bărbatul a trecut pe lângă clienții care stăteau la rând, îndreptându-se spre ieșire. Printre cei care așteptau să le vină rândul la casă se aflau un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău și prietena sa, polițistă la Secția 2 Poliție Bacău.

„Defectul profesional”, acela de a fi mereu atent la tot ce se întâmplă în jur, a fost ghinionul bărbatului. Observând că acesta se îndreaptă spre ieșire fără să plătească bunurile din sacoșă, jandarmul a ieșit din rând și a pornit după bărbat, reușind să îl oprească aproape de ieșire, fiind urmat îndeaproape de prietena sa, polițistă.

După ce l-au imobilizat, oamenii legii au solicitat sprijinul colegilor de la Secția 2 Poliție Bacău, în vederea continuării cercetărilor și luarea măsurilor ce se impun.

Cu o vechime de 2 ani în Jandarmerie și respectiv, 3 ani în Poliție, sergent major Mario-Ionuț Mocanu și agent Larisa Huhu au înțeles încă de la început importanța și rolul lor în societate”, a precizat comisar Cătălina Crețu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău.